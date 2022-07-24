斥資高達12億元整修的新竹市立棒球場，近日接連傳出場地缺失過多，2天的賽事就有3名球員受傷。民眾黨立委高虹安直言，新竹棒球場樓梯的止滑警示燈位置明顯有問題，痛批連最基礎的安全都做不到。

高虹安表示，新竹棒球場的設計不良，球員和球迷都受害。我們之前的會勘還被對手指稱是「選舉抹黑」而不願聽進去，直到球場啟用才發現所有問題原形畢露。

高虹安指出，最新又收到球迷的陳情，他們發現，新竹棒球場樓梯的止滑警示燈位置明顯有問題，於是她便請教專家。專家說明，公共空間樓梯對比色是為了照顧弱視者、年長者和小孩等族群，所以應該在樓梯每階的最外層以明顯顏色區隔，並且加上防滑措施，以降低民眾滑倒受傷的機會。

她說，結果新竹棒球場的階梯警示卻在最內側，完全跟一般認知的邏輯相反，一不小心就可能造成弱視者、年長者、小孩踩空或絆倒，也沒有外側防滑設計，完全失去止滑的功能。

高虹安強調，球場是公共空間不是夜店，先前監察委員赴新竹棒球場也指出無障礙動線標示不清，影響身障朋友權益，令人不理解，這麼基本的功能怎麼能發生這種錯誤，還驗收啟用？

高虹安直言，其實開幕賽前也有球員預警，外野有大量小碎石，結果還是無法及時處理，辦兩天比賽，已經有三個球員受傷，其中兩名傷退，花了12億預算的棒球場，卻連最基礎的安全都做不到？