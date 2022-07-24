高虹安今天中午透過臉書表示，站在保障球員身體健康為第一優先的前提下，支持CPBL球員工會的要求，暫時停賽。（摘自高虹安臉書／陳育賢新竹傳真）

高虹安質疑新竹棒球場樓梯的反光條，竟貼錯在樓梯內側。（摘自高虹安臉書／陳育賢新竹傳真）

新竹市立棒球場有間女廁的門鎖裝反在門外，被網友貼上臉書爆料公社二社。（摘自臉書爆料公社二社／陳育賢新竹傳真）

新竹市政府已要求廠商於24日上午將裝錯鎖的女廁門改善完成。（新竹市政府提供／陳育賢新竹傳真）

新竹市政府花了12億元原地重建的棒球場引來球迷與球員諸多抱怨，民眾黨新竹市長參選人高虹安除了在臉書質疑1樓通往2樓的最主要樓梯止滑墊貼錯位置等問題，24日也透過視訊表示，球場這麼多問題，為何驗收時無法發現並要求廠商改善，實在令人不解。

高虹安說，新竹棒球場包括紅土不平整、草地問題，甚至球迷座位席視野不良，回顧12億的案子，承包的營造廠商過去有5死工安意外或偷工減料，這樣的廠商如何得到棒球場標案？改建預算案從3.5億到12億，即使市府說依法行政是公開招標，市府團隊也要盡驗收責任，質疑一堆問題為何驗收時無法發現並要求廠商改善？

高虹安表示，這是前正、副市長不可避免的責任，1個花了12億的球場改建案，連球員安全都做不到嗎？

另外，還包括女廁門鎖裝反，甚至像樓梯有鐵鏽、反光條貼在樓梯內側、球迷觀賽區座位狹窄視野不佳，這些都由球員與球迷承擔，正、副市長說要扛責任，試問要怎麼扛？

她說，沈慧虹前天還在臉書說，這些片面說球場的缺失都帶有政治利益的抹黑，可是現在看到的狀況，缺失就是明明擺在那，市府團隊要虛心接受批評，看到問題趕快改進才是真正負責任的表現。

高虹安今天中午也再透過臉書表示，站在保障球員身體健康為第一優先的前提下，支持CPBL球員工會的要求。在確保球場賽場安全無虞、球迷觀賽體驗也能被保障的前提下，新竹市政府應即刻暫停所有在新竹市立棒球場的比賽，直到問題改善為止。

市府教育處則回應表示，有關球迷朋友關心新竹市立棒球場這兩天的一些狀況，包括外野平台、女廁門鎖等，市府已經和味全龍球團、龍來球場公司隨即改善處理，也會持續蒐集球員意見和球迷反應，完成球場各項細節改善，讓球場更符合球員、球迷使用需求。

另，代理市長陳章賢昨天也致電中職會長蔡其昌，蔡其昌建議市府與味全球團，希望考慮將接下來8月中旬的新竹賽事先行調整，讓施工單位有足夠時間把球員所提出的意見檢討改善，給球員更安全的比賽環境才是最重要。

市府工務處並指出，棒球場男女廁所總間數有32處，每處約有10至13個便座，經查有1處門鎖裝反情事，已於24日上午改善完成，該反向鎖的門板原應為工具間使用。