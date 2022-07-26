民進黨新竹市長參選人沈慧虹26日在民富社區社區發展協會理事長陳郭玉秀及美術老師陳信偉的陪同下，到民富社區銀髮繪畫班擔任「一日美術班學生」，陪長輩一起創作，她強調未來會以行動全力支持長輩終身學習。

沈慧虹說，民富繪畫班已經成立超過6年，是社區長輩彼此作伴的重要據點，對於長輩細膩的創作和敏銳的觀察力，她感到非常驚喜。她強調，未來如果擔任市長，她一定會持續大力推動長輩樂齡課程，讓長輩「越活越開心、越活越年輕」，也讓在外打拚的年輕人無後顧之憂。

沈慧虹表示，新竹市不僅是幸福兒童城市，也要替長輩規畫生活，讓他們能活到老學到老，新竹市同時也會是座照顧長輩的城市。

她今天上午拿起畫筆與長輩們一起體驗繪畫，在場「最資深學姐」96歲的阿嬤簡金英，不僅大讚沈慧虹畫的很讚，還說市長選舉要「姊妹挺姊妹，讓專業的沈慧虹來」。

另位陳奶奶則說，社區繪畫課是她們生活快樂的泉源，雖然退休卻比年輕更充實，她非常感謝新竹市政府與老師，支持社區舉辦終身學習課程。

繪畫班老師陳信偉指出，繪畫創作不僅能培養長輩興趣，還能增加長者與家人間的話題，促進家庭關係。民富社區繪畫班從2016年成立至今已超過6年，班上學員平均年齡約86歲，最高齡學員為96歲，是社區非常熱門的課程。

今天上午包括市議員劉康彥、陳建名也共同出席民富社區繪畫班活動，陪伴長輩一起上課，以行動支持高齡多元學習活動。