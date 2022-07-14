民進黨桃園市長參選人林智堅被控論文涉嫌抄襲，台大稱會在2個月內審核完成，民進黨前立委郭正亮日前卻爆料，台大社會科學院長蘇宏達擔任審定委員會召集人，但至今還找不到人願意擔任審查委員。資深媒體人黃暐瀚認為，「比較支持國民黨的都不要，因為他們覺得根本不用審查委員會，當時教授就應該直接駁回」；郭正亮接著發驚人之語表示，「因為沒有人看好2024會政黨輪替」。

郭正亮今(14日)在政論節目《新聞大白話》中表示，最後台大審定委員會的委員可能還是會湊出來，不然台大就太丟臉了，然後就會進入程序，也就是閉門會議匿名投票，要三分之二通過，最後還是要進入匿名投票的程序，而且不可能直播，因為只要確定直播，更沒有人願意擔任審查委員。

郭正亮甚至認為，最高學府如果因為政治壓力，而不敢碰或不願意碰這事，不願意碰是基於你不要惹事，不敢碰則是因為政治壓力太不確定，一旦如此，台灣的教育和學術就完蛋了。

黃暐瀚則表示，大家應該蠻理解這件事在學術上的瑕疵非常大，甚至很多人認定是抄襲，但這時若把壓力轉交到台大教授身上，他們也許並不想在選舉前做這個決定。黃暐瀚認為，「比較支持國民黨的都不要，因為他們覺得根本不用審查委員會，當時教授就應該直接駁回」。

郭正亮接著發驚人之語，還有一個更重要的原因，「因為沒有人看好2024會政黨輪替」。主持人錢怡君表贊同並表示，郭講出最重要的原因，因為10年中可能都拿不到任何的研究經費，郭正亮補充說，「最壞的狀況，還有升等」。