民進黨桃園市長參選人林智堅論文門風暴持續延燒，但林智堅本人不再多做回應，國民黨候選人張善政16日則以12字箴言回應，要林「讀好書、說好話、行好事、做好人」。對此，退將于北辰表示，林智堅的做法「真要命」，不只會讓外界懷疑他自己心虛，更有可能因對手張善政目前應對論文門的方式，而使該議題效應外溢至雙北，進而引發「北、北、桃大混戰」！

于北辰昨（18日）在政論節目《新聞面對面》表示，論文門事件一周前對林智堅的選情沒有影響，直到林開始不回應。「這個不回應真要命！」于北辰直言，當林智堅開始不回應，外界就會開始質疑林智堅的論文「是不是真的有問題」，並同時懷疑林心虛，因為「這種事情就是應該從同講到尾」。

于北辰提到，國民黨候選人張善政解隔離之後開始講一些「教授高度」的話，這個作法「顯然是把整個球丟給台北、新北打，越區來打」。于北辰指出，這個效應就會造成桃園跟台北，甚至新北綁在一起，「台北、新北、桃園會變成一場大混戰！」

最後于北辰也向林智堅喊話，若是論文真的有問題，「我覺得勇敢面對沒什麼了不起，真的不行就說明白」，但若不說明，事件就會繼續發酵。于坦言，雖然鄭文燦在桃園有非常深厚的基礎耕耘，「但禁不起這種檢驗，因為這（論文門）是信任問題」。