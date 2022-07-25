民進黨桃園市長參選人林智堅碩士論文涉抄襲，台大已組審定委員會進行審理，身為委員會召集人兼會議主席的台大社科院院長蘇宏達，日前在給學生信件中寫到「這醜聞再次提醒我們誠實、紀律和榮譽的重要」。對此，國民黨台北市議員王鴻薇今日也在臉書上表示，林智堅幹嘛「對號入座」，同時還質疑：「是在怕什麼？」

王鴻薇今日在臉書上表示，蘇宏達日前向該院學生發表一封中英文信件，內容提到「這個醜聞也再次提醒我們誠實，紀律和榮譽的重要」，竟然引來林智堅陣營一片撻伐，直指蘇宏達「未審先判」，還要求蘇宏達迴避。王鴻薇接著說，林智堅被檢舉涉及論文抄襲，林智堅本人及余正煌的指導老師陳明通，已經數度指稱不是林智堅抄襲余正煌，按照林智堅和陳明通說法，就是余正煌抄林智堅的不是嗎？所以「不管林智堅抄還是余正煌抄都是醜聞」。

因此王鴻薇質疑：「林智堅是在怕什麼？幹嘛對號入座？」甚至指出蘇宏達身為社科院長，將這次引發軒然大波的抄襲事件稱為「醜聞」，王鴻薇疑惑「是對你林智堅未審先判嗎？余正煌不也是社科院學生嗎？你林智堅和一群替你叫囂院長的人到底是在怕什麼？這麼急著對號入座嗎？」

而王鴻薇也不諱言：「林智堅陣營又扯出蘇宏達和國民黨關係好，更是笑死人。最高行政法院院長吳明鴻還是蔡英文總統親戚咧，有迴避嗎？監察院長陳菊咧？」王鴻薇最後暗酸：「智堅別鬧了！連信件都看不懂，難怪論文會被質疑不是你自己寫的啦！」