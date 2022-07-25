若說｢3+11｣是民進黨疫情破口；那林智堅的｢論文門｣和｢12億棒球場｣絕對是年底選舉的最大破口，只看蔡英文如何來補這個缺口，不！這兩個缺口。

蔡總統用人都有一套標準，年輕的、聽話的、有機鋒、遇事能狡辯、再不就是能華麗退場的，反正不要沾到自己身上就行，愛將愛怎麼搞就怎麼搞，她提供炮火資源，不夠，再給；不夠，再給！

林智堅出多少事了？論文門事件多少人跳出來保他？保他的是誰？一看不就明白了？結果又跳出個棒球場事件，這可非同小可，棒球是台灣國球，年輕人喜歡、長一輩的也是看棒球成長，林智堅觸碰到這個蜂窩，可能不會輕易脫身。

另一個同樣具有三白眼的林秉樞好巧不巧也在這個時候被放了出來，連綠營自己人都不覺得訝異，可以增加戰力麼！種種現象大家一看便知，民進黨的一切都是為了選舉。

弔詭的是，揭發蔡英文論文的是綠營自己人；揭發林智堅的論文和新竹球場弊端的也是綠營自己人，否則誰拿得到這些資料？除了派系爭鬥之外，蔡政府的種種弊端真的已經讓人看不下去，鬧得天怒人怨。

蔡英文會自我警惕嗎？不會！還會有第二個、第三個林智堅….。

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