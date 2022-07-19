影／論文門揭政壇濫造學歷內幕 賀德芬：國家被這樣玩掉

民進黨桃園市長參選人林智堅的論文抄襲疑雲，連學術龍頭台灣大學也被捲入。台灣大學名譽教授賀德芬指出，台大國發所的前身是三民主義研究所，過去在進行教育改革時，就一直被認為應該直接撤掉，感嘆說「我覺得很羞恥，這是我作為台大人，我覺得很多地方對不起社會。」

賀德芬表示，台大國發所的前身是「三民主義研究所」，台大容許這個研究所存在已經很久了，但過去他們進行教育改革時，就一直主張要把這個研究所撤掉，「以前三民主義非常了不起要研究，現在還有人敢拿這個做為研究？」

賀德芬指出，在此次的事件中，學術界最應該要檢討，國安局長陳明通「製造」了許多碩士，而這些人大部分都是政界的政客，痛斥「你打著學術的招牌，你賤賣學術的靈魂，政客需要有學位嗎？我就拜託你們好好的從政嘛！」

賀德芬認為，現在的司法已經沒了公信力，因此就算林智堅敢提告也不代表他是清白的，「不要把老百姓當白痴吧，你這樣破壞體制，大家心知肚明，反而壞了你的政治前途！」