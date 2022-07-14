民進黨徵召今(14日)辭去衛福部長一職的陳時中參選台北市長，和國民黨立委蔣萬安、台北市副市長黃珊珊競逐，「三腳督」態勢形成。入口網站《Yahoo奇摩》11日起針對「你看好誰能當選台北市長」發起網路民調，至今傍晚6點為止，近5萬名網友參與投票，蔣萬安以51.3%暫時領先，黃珊珊以26.3%排第二，陳時中16.2%列第三。

《Yahoo奇摩》11日起針對「你看好誰能當選台北市長」進行網路民調，截至14日傍晚6點，已有49700人參與投票。蔣萬安以51.3%領先、黃珊珊26.3%居第二、陳時中為16.2%第三，6.2%則表示不知道／沒意見。

該民調也問到「你認為陳時中在防疫期間表現如何」，有55.3%認為陳時中防疫表現非常不好，19.2%認為不太好；12.5%則認為還不錯、9.8%認為非常好；3.2%表示不知道／沒意見。

該民調另也針對「陳時中在參選聲明中提及『台北市停滯太久』，你是否同意」進行調查，43.5%認為完全不同意、25.8%不太同意；13.5%認為還算同意、12.0%非常同意；5.2%則表示不知道／沒意見。