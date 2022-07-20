民進黨台北市長參選人陳時中日前卸下衛福部長職務，正式投入選戰，並火速公布競選團隊成員。媒體人黃揚明分析，此團隊堪稱總統級規格，儘管看似仇恨值很高，但陳時中只要穩住基本盤、讓得票率站穩3成5並往4成3衝，勝選機率就很高。

黃揚明昨（19）日在網路節目表示，陳時中競選團隊公布後，被質疑很多不是台北人，甚至認為仇恨值高，不過他強調此次北市選舉並非1對1，也不是兩強相爭，而是三個參選人都很強的正三角形「三腳督」。

所謂的基本盤在黃揚明看來，其實就是政黨票，民進黨13席不分區立委中，有7人加入陳時中團隊，且他們分別還有一些子弟兵可以支援，可說是「泛綠大團結」，就算有6成台北人討厭這個團隊，但只要掌握好剩下的4成選票，陳時中仍能當選。

黃揚明說，民進黨此次的布局，可說是搶下台北就算贏，就算丟了桃園都沒關係，加上南部兩都就等於搶下六都一半，而若桃園能順利拿下，對民進黨來說更是大勝利，總統蔡英文在「後小英時代」依然能穩如泰山。