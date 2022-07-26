年底的九合一選舉，台北市長選戰呈現三腳督態勢。台北市長柯文哲今坦言，台北市長這次選舉中沒有誰是「姚文智」，更認為這是民進黨20年來最有機會贏的一次。

柯文哲今（26）日在Yahoo TV《鄉民好瀚》接受主持人黃暐瀚專訪，他透露鐵柯粉約有15％到20％，且是絕對不會跑票的那種，但民眾黨上次選舉在不分區中僅拿到約10％左右的選票，「柯文哲的支持度大於民眾黨的支持度」，要想辦法讓選票能夠轉移。

談到年底的台北市長選情，柯文哲指，台北市的鐵綠與鐵藍大約都在20％左右，其他小黨加起來約10％，最後有50％的民眾「自認是中間選民」，投票時的選擇是選人不選黨，而在藍綠都有基本盤可以組織動員的情況下，民眾黨沒有，就需要候選人有比較好的演技，將自己表現出來，但北市的三位參選人中，最會講幹話、最會表演的是民進黨台北市長參選人陳時中，綜合考量下，各候選人加加減減，目前都在22％左右。

柯文哲說，雖然陳時中仇恨值高，但民進黨有20％的鐵綠，因此沒有誰是姚文智，就算到最後都很難預測選情走向，「所以人家才會說，是20年來民進黨最有機會贏得選舉的一次！」