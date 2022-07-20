台北市長柯文哲(左)接受宅神朱學恒專訪。(翻攝朱學恒直播)

民進黨台北市長參選人陳時中今（20日）前往萬華龍山寺參拜，並高舉「以民為先」的布條，未料遭到一名男子大聲嗆：「請問陳時中可以保障台北市民的財產嗎？」隨後該抗議男子被火速拖離現場。台北市長柯文哲接受宅神朱學恒專訪時脫口酸一句，「警察局用心良苦，怕他被打」。

朱學恒20日在《朱學恒的阿宅萬事通事務所》直播中專訪柯文哲問到，覺得這樣的抗議有沒有一個界線或一個狀況，這樣子的做法有沒有執法過當？柯文哲回應：「因為我沒有在現場，不知道他到底叫多大聲？」

朱學恒直播現場工作人員補充，警察局的說法是，因為現場有很多陳時中的支持者，擔心如果發生衝突，會傷害這位抗議的人，所以先把他帶走；另外，陳時中有向警局申請隨扈，也擔心政治人物在跑攤時有狀況，所以要保護。柯文哲此時脫口一句酸說，「警察局用心良苦，怕他被打」。

朱學恒更接力猛酸，是為了保護民眾，太令人感動了；這是一個絲絲入扣、保護人民每一分每一秒的國，「以民為先」，結果，抗議的民眾就這麼被抓走，「太帥了。在龍山寺前想要表達意見，為什麼會遭便衣拖走？這是政府為你好，你要明白，他們用心良苦，下次如果你站在那邊吃便當，他們覺得你會被人家打，也許會把你的便當一起沒收。」