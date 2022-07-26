「2022 ModelAPEC 開幕式」今邀請台北市副市長黃珊珊、民進黨台北市長參選人陳時中及國民黨的蔣萬安，不過蔣萬安缺席，亞太青年協會榮譽理事長民進黨立委何志偉致詞時大酸蔣萬安「又缺席了」；亞太青年協會榮譽理事長國民黨立委陳以信致詞時緩頰，「活動還有三天，還有機會可以看到他」。

這場活動是陳時中接受民進黨提名後，首場與黃珊珊同場的活動。何志偉致詞時指出，很可惜，三位台北市長參選人，台北市副市長黃珊珊及民進黨台北市長參選人陳時中，也有邀請國民黨台北市長參選人蔣萬安出席。

他說，但蔣萬安委員「又缺席了、又缺席了」，蔣萬安在美國AIT國慶酒會也缺席，他在這個平台上一再缺席。

不過隨後上台致詞的陳以信強調，今天他是以亞太青年協會榮譽理事長的身份出席；對於何志偉提到「蔣萬安缺席一事」，陳以信也緩頰，蔣萬安我的好同事，今早他的行程另有安排，比較忙，但是活動有三天，「大家還是有機會可以看到他」。

黃珊珊進場時被問到陳時中現在的策略是打柯制黃嗎？黃珊珊說，把自己想法跟台北市的想法都講出來，打誰制誰沒有什麼意義。每一天不要用口水戰。

對於是否提到居家照護沒有得到中央補助？黃珊珊說，不是。不是補助的問題，是政策面的問題、執行細節的問題。每次一個政策下來可能細節都不知道就要上路了，才是他們的困擾。