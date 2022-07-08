民進黨桃園市長參選人林智堅爆發中華大學論文爭議，身兼校董及民進黨發言人的李妍慧到林臉書留言打氣，國民黨台北市議員游淑慧質疑兩人具有緊密的利害關係，甚至還爆料李妍慧先生是有爭議的建商，竟然擔任新竹市都市更新及爭議處理審議委員會。對此李妍慧駁斥游淑慧看到網路謠言未查證就放炮，基於大學自治獨立運作，董事會不管校務，至於她先生則在林智堅兩屆任期內，均未擔任都審委員。

游淑慧在臉書撰文指控，中華大學一方面出聲明說要查，一方面學校董事長李妍慧卻又到林智堅臉書留言打氣，李妍慧是現任民進黨新竹市議員和民進黨發言人，林智堅與李妍慧不單只是同黨關係，他們還有緊密相連的利害關係。甚至李妍慧先生為新竹市在地建商，該建商充滿爭議，但應林智堅上任後，居然不避嫌的邀請建商擔任新竹市都市更新及爭議處理審議委員會委員。

「消息未經查證就亂放炮。」李妍慧指出，基於大學自治獨立運作，董事會不會針對學術個案發表特定的意見，也完全尊重學校處理的結果，董事會不管校務。

李妍慧強調，相信民進黨跟學校從來都不是這種關係，中華大學在新竹深根已久，有許多地方政治工作同仁來學習進修，什麼政黨都有。作為董事長她一直非常尊重學校團隊，並不會針對個案師生表態或發表意見。

至於針對李妍慧先生建商背景的指控，李妍慧要求游淑慧有什麼爭議要具體提出，混淆式的說法是對她名譽上的攻擊，且先生過去在林智堅擔任市長任內沒有擔任都審委員，事實上按照都審委員會的組成，需要有產官學界的代表，包括建築師、大學教授、市府成員以及建商作為產業界代表。

李妍慧強調，先生過去7年半來都迴避，均未擔任過都審委員會，要游淑慧「去查就有了。」