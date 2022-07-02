民進黨徵召立法院副院長蔡其昌參選台中市長，前立委陳柏惟日前退出基進黨加入蔡其昌的競選團隊，蔡其昌今天受訪表示，競選團隊人事佈局預計7月底成形公布，各選區立委包括陳柏惟在內會在各自的選區擔任總幹事，統籌行程、組織等。至於陳柏惟的下一步是什麼？蔡其昌則表示，一切要等市長選舉塵埃落定再說。

蔡其昌說，剛被徵召時就跟基進黨主席陳奕齊見過面，他也強烈表達支持，我拜託柏惟、柏惟也很主動，因為他對我有一定程度的了解，除表達對我的支持，也認為盧市長不適任，所以我們很快就有共識。至於陳柏惟的下一步是否會參選市議員，蔡其昌表示，參選議員部分完全沒有討論，而陳柏惟是否參選下屆立委，蔡其昌則笑說，一切都要等市長塵埃落定再說。

蔡其昌說，目前重點都在防疫，選舉活動降到最低，但該佈局的也都在進行中，未來所有的立委包括陳柏維在內，會在他們各自的立委選區做總幹事，統籌行程、組織等。