近日網路頻頻傳出內閣改組消息，對此，立法院副院長蔡其昌28日會勘台中市烏溪伏流水第三期及南台中淨水廠工程時，面對媒體詢問，他直言，大家用政治的常識就可以判斷出選前改組的機會「幾乎是零」。

蔡其昌表示，選前改組的可能並不高，因為選後最新的政治局勢和民意就會展現，如果真的要改組，一定會選擇那個時間。

蔡其昌也說，大家用政治常識就可以判斷出選前改組的機會「幾乎是零」，加上選後很多卸任縣市首長都是好的人才，行政院可能招攬這些好的人才到國家團隊繼續為民服務，所以以此判斷，選前改組都是空穴來風。