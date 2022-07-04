總統府發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）近日出版新書《愛是一條線》紀念逝去的父親，此舉引發外界聯想是出戰花蓮縣長起手式，她今天傍晚接受電台節目《POP大國民》專訪時，以父親的理念回應，凡事沒有巧合，所有一切都在神的安排中，「若是自然而然發展的機會，就自然會接受」，說不定人生初次選舉就是選縣長，似乎暗示將投入年底選戰。

谷辣斯今下午5時至6時接受電台節目《POP大國民》專訪，與主持人蔡詩萍談論自己家族的歷史以及撰寫新書《愛是一條線》的心路歷程。

由於年底地方大選將至，谷辣斯將出戰花蓮縣長的消息引發熱議，且她在綠營提名前發行新書，不免令人聯想是否是參選起手式。對此，谷辣斯表示，自己出書前完全沒有想到會與選舉掛一起，且書籍內容從頭到尾均和選舉無關。

谷辣斯也以其父親的信仰回應選舉一事，每個工作機會並非汲汲營營競爭而來，而是由神安排，當機會到來時，就應接受，凡事沒有巧合，所有一切都在安排之中，如果是自然而然發展的機會，也就自然地接受它，因此不會排斥選對會徵召她到花蓮參選，雖然這不是她的人生規畫。

「花蓮很難打」谷辣斯坦言，據中選會資料指出，2020年總統大選，綠營在花蓮只得到3成多的選票，艱困中的艱困選區，雖然很多人都會認為出戰花蓮縣長恐成藍營炮灰，但她卻覺得「艱困不代表不可能」。

她也分享自己與其他政黨攜手解決地方問題時發現，大家其實是可以跨族群與政黨共同處理事情，雖然自己雖曾未投入選戰，說不定人生第一個選舉就是選縣長，但她希望能藉此改變選舉風氣，將真正的民主空氣帶進花蓮。