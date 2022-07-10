綠營將拍板徵召林佳龍 侯友宜：歡迎任何人真心愛新北

民進黨選對會下午預計徵召林佳龍，蔡總統可能會扮演要角，面對這種總統級選戰，侯友宜表示，歡迎任何人真心的愛新北，來為新北市做事，他強調，自己一步一腳印，努力的做好市政建設，我相信新北市的市民就會很清楚；至於何時宣布連任與全台輔選，侯友宜也說，只要能讓台灣共好共榮，都會下去跟他們並肩作戰。

新北市長侯友宜今(10)日前往八里區下罟子漁港參加動土儀式時，有媒體在聯訪時提問指出，民進黨選對會下午預計徵召林佳龍，總統蔡英文可能會扮演要角，會不會擔心總統用行政資源來輔選。

對此侯友宜表示，歡迎任何人真心的愛新北，來為新北市做事，我一步一腳印，努力地做好市政建設，我相信新北市的市民就會很清楚。

另外有媒體也問及市長近期是否會宣布要競選連任，以及有沒有到外縣市輔選的規劃時，侯友宜說，其實新北市有非常多的從中南部上來，甚至東部來的，與各縣市的市政合作長年以來都非常的緊密，所以不管是哪一個縣市，只要能夠只要能夠創造你好、我好，讓台灣共好共榮，他都會下去跟他們並肩作戰。