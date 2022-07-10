年底九合一選舉接近，民進黨對於雙北人選卻尚未決定，而無任所大使林佳龍在總統蔡英文三度勸進下，終於點頭轉戰新北市。而民進黨選舉對策委員會今（10）日將開會，預計決定雙北參選人，並正式徵召林佳龍。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉更爆出內幕，直言「民進黨已經腐敗」，引發討論。

吳子嘉昨日在網路節目《董事長開講》中表示，他對於林佳龍從「拒絕新北到答應新北」認為是太大的笑話，他坦言今日下午的「推薦新北市長候選人」民進黨籍縣市長聯合記者會中，出席的有綠營縣市首長鄭文燦、陳其邁、台南市長黃偉哲和嘉義縣長翁章梁，就連屏東縣長潘孟安、新竹市前市長林智堅和基隆市長林右昌也預錄影片，力挺林佳龍。

吳子嘉表示，「現在大阿哥已經出現了，全黨挺一人」，他認為「民進黨的浮誇之風氣已經爛到骨子裡去了」，照理說投入新北市長選戰的人選，應該是由新北市的立委、議員來推薦，這樣才像話，現在蔡英文這樣搞場面，「民進黨已經腐敗了，浮誇成風」，吳子嘉更預測「到後面就會有貪贓枉法的事件出現」。

吳子嘉最後也強調「林佳龍自己也知道這場新北市選舉的結果」，吳子嘉更猜測，或許新北選輸了之後，有可能讓林佳龍去當行政院長，但現在因為鄭文燦領頭在中央黨部開記者會，他也有可能下一屆的行政院長，吳子嘉強調「現在蔡英文和林佳龍一定有商量好，但商量了什麼不知道」，同時蘇貞昌也答應讓林佳龍去選，是因為林佳龍之後不會阻擋蘇巧慧的未來，而蘇巧慧的未來依然是活路。