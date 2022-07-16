新北市長侯友宜今（15）日上午出席2場活動，先是在早餐會遇上謝國樑，對方表示希望侯在選舉上多幫忙，接著在另場宗教活動上，有支持者喊高票當選，是否意味未來選戰將會組成「北北基連線」？侯友宜則是表示，謝國樑是多年好友，常跟他分享城市治理經驗。

侯友宜上午在新店與基督教、天主教各宗派領袖及教友一同參加城巿祈禱早餐會，同場遇到國民黨基隆市長參選人謝國樑，謝透露前幾天與侯聊到選舉，也說希望侯在選舉上能多幫忙，是否意味將來會組成「北北基連線」，甚至跨區輔選？侯友宜則回應，2人是多年好友，常常有機會就保持聯繫，這次是與他分享城市治理的經驗，最後他也對謝說：「國樑加油！」

結束早餐會後，侯友宜馬不停蹄感到五股參與宮廟贈匾儀式，活動中有支持者大喊「高票當選」，同時侯在受訪時提到已規劃2030新北願景，是否將儘早對外宣布連任？侯友宜表示，自己現在是新北市長，最重要是把新北市政不斷往前推動，希望新北市把握每一天，珍惜讓新北市進步的工作。