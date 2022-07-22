在海運以及成長型類股帶領下，日經若午盤沒有意外大跌的話，可望寫下近4個月以來最大單周漲幅。22日早盤結束時，日經指數收27,870.33點，漲67.33點或0.24%。依日經走勢目前來看，周線漲幅至少有4%，且日線也出現連7紅。至於東證收1,951.98點，漲1.39點或0.07%，周線已漲約3.14%。

野村證券認為，日股早盤開盤時開低是因為獲利了結，之後卻翻紅走高，不過在下周一些重量級企業發布財報前，目前進場的還是比較謹慎。

個股中，人力銀行業者瑞可利漲 2.03%，迅銷漲0.35%，東京威力科創也漲0.54%。

在日本海運3傑上修年度獲利目標後，海運類股一度大漲5.46%。其中，川崎汽船飆升11.65%，日本郵船大漲4.62%，商船三井也漲3.96%。

不過，公用設備類股卻走跌，東京電力重挫6.18%，大阪燃氣跌2.95%，中部電力也跌2.53%。