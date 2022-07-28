大陸A股28日開盤小漲，滬指開盤報3,287.50點，漲0.36％。深成指開盤報12,467.76點，漲0.55％。創業板指開盤報2,734.63點，漲0.75％。
盤面上，A股機器人概念股繼續走強，鳴志電器、中大力德一字漲停，秦川機床、拓邦股份、凱爾達、漢宇集團、雙環傳動等繼續衝高。
軍工類股開盤走強，航宇科技漲停，立航科技、航亞科技、中國衛星、縱橫股份等跟漲。A股汽車熱管理概念股繼續走強，標榜股份再度漲停，連續兩日漲停板，春暉智控、東方電熱、飛榮達、飛龍股份等跟漲。
另外，大陸焦煤期貨主力28日開盤漲超5％，焦炭漲超4％，苯乙烯、鐵礦砂、乙二醇漲超3％。
香港恒指28日開高0.17％，報20,705.46點；恒生科技指數漲0.47％。萬國數據漲近3％，理想汽車、B站、比亞迪電子漲近2%％。
不過，港股協鑫新能源跌超20％，協鑫新能源擬先舊後新配售22.75億股，淨籌3.1億港元，配售價0.138港元較收市價每股0.172港元折讓約19.77％。
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