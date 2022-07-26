在聯準會以及美國GDP最新訊息出爐之前，日股26日觀望氣氛濃厚，指數變化不大，日經指數收27,655.21點，跌44.04點或0.16%。東證收平盤，在1,943點。

根據日本央行最新會議紀錄，6月時與會者大多數希望，當地上班族都能順利加薪，並接棒將日本通膨保持在目標值2%以上好一陣子。因此，即使日本萬物齊漲，央行還是獨排眾議不升息，就是要先把通膨衝高到至少2%再說。

日幣疲弱，汽車族群走高居多，上漲的豐田受到獲利回吐賣壓，收在平盤，本田漲0.14%，馬自達也漲1.07%。同時，全球汽車零組件大廠電裝，上漲1.01%。

大型股漲跌互見，迅銷小跌0.09%，軟銀漲3.2%，索尼漲0.21%，任天堂則跌1.2%。半導體族群中，東京威力科創跌1.11%，愛德萬測試也跌0.53%。

日本海運3傑悉數下跌，商船三井跌1%，日本郵船跌1.94%，川崎汽船更是跌3.25%。航空公司則漲跌不一，全日空跌0.41%，日航則漲0.22%。