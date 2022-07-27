正在進行為期兩天會議的聯準會，亞洲最慢恐怕要等到28日才能得知內容結果。因此，日股27日繼續上演觀望盤，幾乎都收在平盤附近。早盤結束時，日經指數收27,692.89點，小漲37.68點或0.14%。東證收1,944.09點，也是小漲0.92點或0.05%。

瑞士百達資產管理認為，聯準會應該不會有什麼太令外界意外的利率決策，但市場還是想知道聯準會真正的決議。而在美國利率走向塵埃落地後，就輪到企業財報就會被嚴格檢視，然後就可知道該進場買或賣哪檔股票。

晶片族群表現不俗，東京威力科創以及愛德萬測試，分別漲3.14%以及2.55%。另外，防禦性類股中，鐵路產業一度漲1.15%最多。同時，生醫部分也曾漲1.11%，其中，安斯泰來製藥上漲2.67%。

弱勢股方面，迅銷跌1.27%，軟銀跌0.76%，日東電工也跌1.91%。至於相機大廠佳能，雖上修全年財測目標，無奈還是下跌2.03%。