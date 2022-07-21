民進黨籍基隆市長參選人、立委蔡適應表示，將接棒基隆、延續光榮。（陳彩玲攝）

民進黨籍基隆市長參選人、立委蔡適應今日公布競選主視覺「基隆進行式」，接續市長林右昌2014年的口號「我愛基隆」，盼延續光榮，他提及，這段時間有參選人對市政一知半解，提出天馬行空的政策，基隆絕對不能再走回頭路。

蔡適應表示，基隆曾是最後一名的城市，在他和林右昌中央、地方合作下，翻轉基隆，這樣的成果反應在82％的市民滿意度，因此，2022年決定要接棒參選基隆市長，他認為，基隆正在進行的翻轉不能中斷，期待市政目標能夠延續下去。

蔡適應指出，基隆不走回頭路，要持續向前行，市民不僅期待城市改變及新的公共建設投入，也盼有一位城市願景的接班者，而他本身是台北大學都市計畫博士，有自信能讓市政規劃延續，以及相關市政工作可以無縫接軌；此外，過去8年市民感覺到城市改變，現在市政滿意度、光榮感提升，接棒後會繼續維持，讓市民安心。

基隆市長選戰激烈，國民黨籍參選人謝國樑曾說，自己會做的比林右昌好；林右昌受訪時則冷回「我看是比較難」。對此，蔡適應表示，林右昌任職前，有很多任市長提出的政見，因無法執行或未獲中央支持，以失敗收尾，他提及，這段時間又有參選人提出許多天馬行空的政策，市民都看在眼裡，希望基隆不要再走回頭路。

最後，蔡適應強調，林右昌參選時的口號是「我愛基隆」，也成功讓基隆翻轉，期待朝此方向及目標繼續前進，因此，將自己的競選主視覺命為「基隆進行式」，接棒基隆、延續光榮，讓市政規劃延續，未來會持續公布將推動的政策方向及目標。