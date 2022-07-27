雞籠中元祭是基隆市的年度盛事，為兼顧宗教信仰與環境保護，基隆市政府於27日上午，由副市長林永發主祭、道教會資深道長李騰龍演法淨壇，為基隆市的天外天焚化爐舉行相關設備及場地的潔淨去穢。

這項儀式，包括黃姓宗親會主委黃丁風等人到場，由道長演法淨壇把紙錢收運專車、暫存區、專用貯坑等潔淨去穢，祈求四方好兄弟保佑基隆風調雨順、國泰民安。民眾可放心將中元普渡的紙錢，交環保局載運至天外天焚化廠集中焚燒。

林永發表示，雞籠中元祭已經邁進第168年，也是基隆最大祭祀活動，市府推行紙錢集中焚燒，今年邁入第16年，透過虔誠儀式祈福淨爐，對先人敬意不減。另還推「以善代金」，將部分買紙錢費用捐款做公益，也對環境維護盡份心力。

基隆市環保局指出，有鑑農曆七月期間易焚燒大量金紙，為兼顧宗教信仰與環境保護，特別提供紙錢集中焚燒服務，將紙錢集中收運至焚化廠處理，焚化廠有完善污染防制設備，可減輕區域型空氣污染，提升本市空氣品質。基隆市紙錢集中焚燒活動，自95年推廣至今已歷16年，紙錢收運量至今已累積已突破1350公噸以上，顯見基隆市民對環境保護之關心與認同。

為方便民眾參與，今年環保局與各大型社區接洽，設置紙錢集中箱／區，於社區普渡時間前預約紙錢集中收運，目前配合普渡紙錢集中焚燒的社區，包括七堵區國際世貿公寓及幸福人生、安樂區城上城、中正區山海觀及星河繪、信義區麗景江山、早安國揚及微笑台北等，歡迎民眾、社區及公司行號共同響應，一起為空氣清新盡一份心力。