嘉義縣環保局持續推廣減燒紙錢政策，並提供公司行號、機關、寺廟和個人兩種版本疏文供民眾下載、列印。（嘉義縣環保局提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣環保局持續推廣減燒紙錢政策，並提供公司行號、機關、寺廟和個人兩種版本疏文供民眾下載、列印。（嘉義縣環保局提供∕呂妍庭嘉義傳真）

中元普渡期間即將到來，為維護空氣品質，嘉義縣環保局持續推廣減燒紙錢政策，並提供公司行號、機關、寺廟和個人兩種版本疏文供民眾下載、列印，以行動支持「紙錢集中燒」，環保局空氣噪音防制科指去年紙錢總收運量達343.32公噸，較往年成長許多，顯示民眾對紙錢集中焚燒接受度愈來愈高。

環保局推行「紙錢集中燒」多年，隨民眾環保意識抬頭，金紙集中焚燒的數量也逐年增加，為貼近民俗，環保局推出線上版疏文供民眾下載，並貼心分成機關學校、企業行號、寺廟、私人神壇版本和個人版本，鼓勵民眾線上下載填寫祭拜後，再連同金紙一起申請回環保局、清潔隊回收運至鹿草焚化爐統一焚燒。

空氣噪音防制科長林春如表示，只要民眾申請紙錢集中燒，就會把紙錢運至有完善空汙防制設備的焚化爐集中處理，透過集中燒可有效減少大量煙塵，改善過去因露天燃燒紙錢產生大量懸浮微粒散布於大氣中，進而為減低民怨、維護環境，雖短時間內移風易俗不容易，但可以循序漸進減少焚燒量。