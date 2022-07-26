國民黨基隆市長參選人謝國樑日前在美國參訪時，提出要在潮境公園、外木山蓋海洋樂園，提升基隆觀光。但基隆市長林右昌及立委蔡適應則提出不同的想法，認為潮境公園不適合作為遊憩區。對此，謝國樑認為，海洋保育與親子娛樂並不衝突，未來，會將以「常態性設施」及「暫時性設施」兩個方案來做選擇。

謝國樑日前在參訪美國加州聖塔莫妮卡碼頭時，表示基隆因為臨海，有非常棒的海洋景觀與地理條件可以運用，希望未來擔任市長後能打造一個適合孩子或是其他市民、觀光客可以停留、遊玩、欣賞的海岸景點，並且導入消費模式，讓遊客能夠在基隆停留、消費，進而提升基隆在地的觀光收益。

對此，立委及民進黨基隆市長參選人蔡適應則表示不同意見，認為潮境公園有很大一部分是透過垃圾填海造陸，其次北部常有颱風行經，若在潮境公園設置大型遊樂場，過去有人評估過是不可行。

謝國樑競選辦公室發言人余治明有3點進行回應：首先，海景兒童樂園規劃地點是在潮境公園的閒置大草原及隔壁停車場部分，並不是所謂垃圾復育區，蔡委員其實已經完全搞錯了地點。其次，是否能請蔡適應委員具體說明，是何時何人說過不適合？如果沒有專家做過具體評估，那是否只是蔡委員道聽塗說、信口開河呢？

再者，不曉得蔡委員提到因為有颱風就不可行的邏輯在哪？若依蔡委員的說法，那麽全台灣哪裡沒有颱風？那是不是全台灣的海岸遊憩都要歸零？

余治明最後表示，如果蔡委員在沒有理解正確位置的情況下，還要用沒有證據的「有人說」以及讓人不理解的邏輯來混淆民眾，那麼其實也可以呼應前陣子關於1280通勤方案，有民眾跟本辦公室反映，蔡委員其實根本沒有協調過1280方案，純粹只是有個說法來應付選民。如果蔡委員如果真的有替基隆市民協調爭取的話，應該將協調記錄或進度成果提供出來，提供大家參考。否則，信口開河、隨便說說，可能將成爲蔡適應委員未來在大家心目中的既定形象。