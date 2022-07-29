交通部與內政部今（29）日共同舉行「交通安全英熊聯盟111年四季交通安全宣導案-第3季安全駕駛宣導記者會」，交通部長王國材、內政部長徐國勇出席。宣導「不超速、不逼車、不無照」，不過台灣機車路權促進會痛批道路速限設置不合理，逼車認定太過寬鬆，交通部不該再摸頭，內政部不該作秀。

機促會公關主任劉成謙指出，今年夏天交通相關團體做很多抗爭，7月初有大型重機團體號召上國道，高公局讓警政署以「追捕通緝犯」的規格在交流道設追捕點攔截；之後2次記者會和上凱道遊行，交通部都說研議、滾動式調整，虛應故事。機促會重申交通解嚴5訴求，包括蘇花改、南迴改等省道還給機車路權，處理道路交通安全規則99條，全面廢除區間測速，改善道路工程亟需，以及讓人民參與道安會。

台北市士林北投議員參選人劉仕傑，引述陳椒華「機車待轉區變機車待撞區」表示，內政部和交通部兩部長大張旗鼓舉辦安全熊聯盟記者會，但他沒看到英雄，只看到狗熊，交通官員坐冷氣房對安全訴求置之不理，還敢出來作秀。

台北市松山信義議員參選人林柏勛表示，他看到交通部加內政部是1＋1小於1。內政部警政署《都市人本交通道路規劃設計手冊》做得很精美卻華而不實，基隆市1名國一女生近日被砂石車輾斃，顯示行人路權根本未被重視。

台北市議員中正萬華議員參選人李有宜表示，最近交通事故頻傳，像藝人林志穎車禍，基隆國中女生被砂石車撞死，但今天交通部和內政部開記者會，其實交通安全熊臉書上最常見貼文就是抽獎、摸彩，根本是浪費人民納稅錢。政府要求所有學校一整年要有4小時交通安全教育，其實把道路安全相關條例念完時間就沒了。

交通部長王國材受訪時表示，機車路權爭取很多年，機車行駛蘇花改比較安全，因此他同意。至於大型重機走國道，經過3年研究調查，每次都有6成以上民眾反對，包括秩序和行為目前還沒達到標準，還可以繼續觀察。機車路權不是交通部或警政署要限制，而是希望車流單純化以提升安全；路權改變或限制都是基於安全考量，高公局也做很多研究和評估，目前還不宜開放。

不過王國材也說，過去要求內側快車道禁行機車，但是現在台灣機車有1400萬輛，很多路段機車數量大於汽車，路邊不管公車停靠、貨車卸貨或有人停等，易造成外側車道車流干擾和發生狀況。他認為，如果動線安排對機車安全有幫助，內側車道可以酌予放寬，不用都擠在外側車道，造成危險。王國材重申，路權限制或開放都是以機車族的安全來考量，如果可以說服這樣做可以比較安全，路權不用做任何限制。