警政署執行全國同步大掃黑，刑事局破獲竹聯幫明仁會等黑幫分子。（林郁平攝）

警方破獲明仁會，查扣代表該會的水墨畫等證物。（林郁平攝）

警方查扣幫會胸章、不倒集團聘書、鎮暴槍、刀械、本票等贓證物。（林郁平攝）

警方肅槍已查獲120枝槍械及4處改造工廠。（林郁平攝）

為淨化選前治安工作，檢警已規劃一系列查賄制暴、查察選舉賭盤等重大犯罪查緝行動。警政署聯合高等檢察署及全國各地方檢察署，自7月11日起實施本年度第二波「全國同步掃黑行動專案」，內政部長徐國勇27日上午至刑事局檢視查緝成果，勉勵相關人員辛勞。

這次掃黑行動同時結合「肅槍」與「地下錢莊」掃蕩專案，共動員警力8705人，檢肅68名治平目標到案、逮捕成員382人，合計450名嫌犯，並掃蕩幫派組合所圍事經營與經常活動處所共計1848處，掃蕩地下錢莊213件、犯嫌370人，共查扣不法利得約1270萬元；另為避免近期發生的數起槍擊事件引發後續模仿效應，目前各警察機關掃黑肅槍行動已查緝各式槍械120枝、破獲改造工廠4處。

刑事局偵查第二大隊破獲中華安樂之友會會長王嫌等人，多次以言語恫嚇被害人交付財物，並持槍射擊毀壞南投縣某處監視器。警方查獲王嫌等人到案，查扣特定政黨黨證、名片、帽子及手機等贓證物。

刑事局另偵破竹聯幫明仁會陳姓副會長成立暴力討債集團，並剷除明仁會宜蘭分會。警方調查，嫌犯以私刑拘禁被害人恐嚇取財並毆打成傷，另於去年在北市內湖區聚眾滋事，砸毀被害人檳榔攤，無視公權力並衝撞警察。警方查獲陳、吳2副會長等到案，並查扣明仁會水墨畫、刀械6把、棍棒10根、鐵鎚1支及手機30支等證物。

台北市刑大破獲劉姓男子等人，以假檢警、靈骨塔及生基位等方式詐騙被害人，並以75％高利貸牟利層層剝削，導致被害人無法負荷違約，最終房產遭法拍。警方查獲劉嫌等8人到案，並查扣賓士車2部、現金169萬、手機17支、K他命、人頭帳戶等證物，全案移送台北地檢署偵辦。

新北市警方查獲天道盟鄭姓父子檔組成暴力討債集團，指揮旗下成員以恐嚇、私刑拘禁及傷害等方式，脅迫被害人償還債務。警方拘提鄭姓男子等7人到案，查扣幫會胸章、不倒集團聘書、鎮暴槍、刀械、本票等贓證物。