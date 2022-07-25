2015年某監獄林姓副典獄長，假藉民俗療法治療身體痠痛為由，3度性侵女部屬，今年初他遭重判8年定讞；他辯稱被害人所指之性侵害環境，大可大聲呼救，仍否認性侵，聲請再審及停止刑罰執行，台灣高等法院認為沒有理由，裁定駁回他的聲請。可抗告。

檢方控稱，2015年7月24日晚間，林男趁被害人獨自在辦公室加班之際，藉口以民俗療法可幫她治療身體痠痛為由，要求她解開上衣，除了碰觸按壓她背部外，並趁機將手指插入她肛門性侵，她驚嚇之餘，來不及反應。

之後林男又藉機要求她平躺，將她褲子拉至髖骨部位，上衣掀至胸口，再以手指性侵她，隔天又用同樣手法性侵被害人，共計林男性侵3次。林男坦承有以民俗療法對她按壓，但堅決否認性侵。

刑事部分，最高法院將林男判處8年徒刑定讞，至於被害人及丈夫提告求償，高院判他須賠償精神慰撫金等共120萬元確定。

林男聲請再審主張，被害人在案發後仍數次向他購買推薦之梅精、又一再接受他接觸治療，並未當場反抗、於其後之司法偵審過程陳述時，有前後不一之情形、無法證明被害人之創傷反應係因遭性侵害而起等理由。

高院認為，林男僅憑一己之主觀意見，就原確定判決已明白論斷之事項，再次爭執，經審核，無論新、舊、單獨或結合其他卷存證據觀察，綜合判斷之評價結果，客觀上均不足以動搖原確定判決本於職權認定事實之適法妥當性，裁定駁回他的聲請。

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