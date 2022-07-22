警方查獲手機、假檢警公文、筆記型電腦等證物。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

偽造公文中，處分書的「分」、「份」不清，公文格式也錯。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

高雄市近月發生多件假冒檢察官詐騙案，28歲黃姓男車手冒充檢察官以電話聯絡，再吩咐車手們持偽檢警公文，向被害人騙錢，連騙人公文格式、字都能打錯，一共騙走260多萬元。警方追捕車手後，溯源幕後集團，發現集團首領黃男是來自新竹「三光幫」的幹部。日前警方北上將黃男與另1名21歲陳姓車手逮捕，依《組織犯罪防制條例》、詐欺罪移送橋頭地檢署偵辦。

高雄市今年4月中旬開始，在鳥松、仁武、左營地區有6名受騙人，接獲詐騙集團電話，電話中黃男稱他們的個人資料遭利用，涉及洗錢案要扣押存款等名下財產，後來黃男便派車手假冒檢警與被害人見面，向被害人出示士林地檢署「法務部行政執行假扣押處『份』書」，另被害人心生畏懼，便交付財產給車手。

被害人事後驚覺上當報警，員警發現車手用的偽檢警公文，連處分書的「分」、「份」不清，連公文格式、字型都是錯的。員警無奈表示，連騙人的公文都錯得一蹋糊塗，如果看清楚文字，就不會受騙了。

高雄市刑事警察大隊根據被害人筆錄、先前逮捕車手提供線索發現，集團都是特定從新竹搭高鐵南下高雄，企圖透過斷點多來增加辦案難度，在警方多日循線追查下，鎖定集團在新竹市香山區的據點，14日埋伏逮捕黃男及陳男，並在屋內查獲手機、假檢警公文、筆記型電腦等證物。

據了解，黃男與車手們總共騙走260多萬現金及多件金飾、金條、手錶。黃男都鎖定高齡退休老人，利用他們不懂得上網查證，用偽造檢警公文來行騙。而其中最慘的是住在鳥松區1名婦人，一共被騙走100多萬元。

警方將2人移送橋頭地檢署偵辦，黃男否認有涉案，陳男及其餘車手承認黃男為車手頭，負責指揮車手向被害人拿錢。檢方對黃男聲押獲准，陳男獲3萬元交保。