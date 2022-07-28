根據《華爾街日報》報導，中國億萬富豪、阿里巴巴集團創始人馬雲，計劃放棄對金融科技公司螞蟻集團的控制權，讓該公司得以從阿里巴巴集團控股公司脫離。

阿里巴巴未立即回應《路透》的置評要求。該公司在美國股市的開盤前交易走低。

去年《路透》報導了螞蟻集團在探尋馬雲從螞蟻集團撤資並放棄控制權的選項。2名知情人士表示，在大陸監管機構與該公司的會議中，監管者發出上述訊號，表明此舉可能有助於在北京對其業務進行審查的情況下劃清界限。中國人民銀行和金融監管機構官員亦於去年1月到3月分別與馬雲和螞蟻舉行會談，討論馬雲從螞蟻金服退出的可能性。不過，螞蟻金服事後否認曾考慮上述有關剝離馬雲的股份的想法。

一個多月前的《華爾街日報》曾報導，馬雲在11月的一次與監管機構的會議上表示願意將部分螞蟻控制權移交給中國政府。

屬於阿里巴巴的螞蟻集團目前被中國監管單位要求進行全面重組。該公司的首次公開募股370億美元計劃，在2020年底應北京的要求取消。

自從這項取消以來，由馬雲控制的螞蟻集團即展開一項由監管單位推動的整改計劃，將申請設立成為一家金融控股公司。

報導說 ，由於馬雲可能交出螞蟻集團的控制權，螞蟻集團重啟IPO的時間可能會推遲一年或更長的時間。

馬雲現時在螞螞集團沒有任何實際職位，但目前在其有50.52%的投票權。消息人士指出，馬雲可能會將投票權交給董事長兼行政總裁井賢棟，而且螞蟻亦已通知監管機構馬雲打算放棄控制權，而監管機構本身並沒有提出該要求。