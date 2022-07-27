奢侈精品集團LVMH對於美國的高階產品消費感到樂觀，但是對於中國市場的復甦抱持謹慎態度。

LVMH的第二季業績優於預期，美國強勁成長和歐洲的復甦，抵銷了亞洲營收的下降，亞洲主要是由於中國的防疫封鎖，中斷了業務。

該法國集團是由時尚精品的LV集團和頂級葡萄酒的MH集團合併組成，該集團利用了後疫情時期，社交開放和需求，以及民眾累積的儲蓄，激發對設計師品牌的需求。

LVMH第二季銷售年增19%，為187.3億歐元，表現優於瑞銀援引Visible Alpha預測的171.3億歐元。

集團財務長Jean Jacques Guiony指出，中國市場的營收則有「嚴重的雙位數」下跌，三月中旬開始的嚴厲防疫管制，衝擊了業績表現。

Guiony說，中國市場在第二季末期時有出現改善，但表示「沒有很明顯」，財務長並說，中國的來店客流量仍「遠低於」去年同期水準。

而美國遊客利用了歐元走弱的機會，轉戰到歐洲，對一些奢侈品消費轉向歐洲產品；而對於美國經濟衰退會影響到高階產品需求，LVMH對此則比其它競爭對手表現出較為樂觀態度。

Guiony說，對美國市場抱持非常樂觀態度，對中國市場則有一些觀望，現在要談中國市場的強勁反彈，還為時過早。

財務長說，集團將大多數品牌的售價提高3%至8%，產品並沒有因此遭到消費者抗拒。而在下半年，預計集團在售價方面不會做出重大調整。

該集團的時尚和皮件部門(以LV和Dior為主力)的營益率進一步提升，來到41.4%。Guiony說，這是業內的最高水準，將繼續保持。

葡萄酒和烈酒部門的銷售出現強勁反彈，增加30%。而包括化妝品的部門也成長20%。