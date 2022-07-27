台灣高檢署檢察長張斗輝（陳志賢攝）

台中地檢署主任檢察官陳信郎（陳志賢攝）

橋頭地檢署檢察官鄭子薇（陳志賢攝）

法務部長蔡清祥（陳志賢攝）

詐騙簡訊氾濫，民怨沸騰，行政院為打擊詐團，減少人民損失，籌劃「新世代打擊詐欺策略行動綱領」，台灣高檢署將每半年召開查緝督導會議，邀請法務部檢察司、國兩司、調查局、洗防辦、警政署、經濟部及金管會，以跨機關研議偵查打擊策略，掃蕩國內外犯罪集團，並推動「被害人減害」，落實罪贓返還。

據高檢署統計，詐欺財損金額由2017年的40.5億，攀升至去年的56.5億，但去年查扣金額僅有6.2億，且第三方支付已經詐欺、賭博洗錢的重要管道，近幾年查獲的虛擬帳號案件多達1萬2398件，其中第三方支付不法案亦達6124件。

高檢署表示，「新世代打擊詐欺策略行動綱領」，是以「識詐」、「堵詐」、「懲詐」及「阻詐」4大面向建立跨部會合作機制，其中法務部是「懲詐」之主辦機關，責由台灣高檢署建構專責查緝及督導中心。高檢署已提出「新世代打擊電信網路詐欺查緝督導計畫」積極執行。

高檢署指出，查緝督導計畫是以落實「被害人減害」及「跨機關合作」2大理念為核心，因此高檢署成立「查緝資通犯罪督導中心」，每半年召開查緝督導會議，由檢察長主持，邀集法務部檢察司、國際及兩岸法律司及調查局、行政院洗錢防制辦公室、警政署、經濟部及金管會等機關研議偵查打擊策略，成立專案，展開跨級跨轄協同辦案，掃蕩國內外犯罪集團。

此外，高檢署將強力填補被害人損害，達成被害人減害的目標；同時將偵辦中發現之行政管理面向問題反饋給主管機關提供具體建議，供作政策規劃參考。