「漢光38號」實兵演習最後一天，國軍於台北松山機場執行「衛戍區反機降作戰」演練，想定敵軍機降部隊企圖奪占松山機場，策應其海上登陸部隊，威脅我政經中樞安全，國軍派遣基地守備部隊及衛戍區兵力實施聯合打擊任務，發揮協同作戰能量。

此次「衛戍區反機降作戰」演練，由憲兵第202指揮部、憲兵裝步第239營、憲兵砲兵第228營、空軍防砲301營第1連、空軍松山基地指揮部及陸軍特戰指揮部共同參演，以縮短距離方式，演練「防情傳遞」、「基地防衛作戰」、「應援部隊支援」及「打擊部隊掃蕩」等狀況，以仿真、合理及務實為重點，著眼部隊協同作戰效能，使官兵熟悉戰場環境，提升戰場指揮與用兵素養。

《軍聞社》報導，衛戍指揮部於凌晨時分發布狀況，假想敵特工模擬機降突入松山機場，基地守備部隊立即派遣V150甲車載運兵力進入防禦陣地，對敵實施射擊，並由憲兵砲兵第228營遂行火力支援，隨即由憲兵裝步第239營CM34雲豹甲車與基地守備部隊交互掩護對敵實施反擊，以火力掃蕩殲滅敵軍，成功驗證衛戍部隊應變處置能力，更充分展現國軍保國衛民的戰鬥意志。