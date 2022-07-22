新北市長侯友宜今（22）日到新莊廟街武聖廟參拜，從談話過程展現宣示競選連任的決心，不過對於何時請假正式投入選戰？侯友宜沒有給出明確時程，至於被綠營解讀為選總統起手式的「改變的勇氣」，侯則回應，「繼續擁抱人民，認真努力打拚」。

侯友宜昨天在臉書PO出了一張「改變的勇氣」的照片，被民進黨批評，都做了4年，為什麼現在才來說改變？侯友宜則回應，新北市人，不斷的努力展現改變的勇氣，面對多年的沉痾，一件一件的解決，這就是自己跟人民站在一起，改變勇氣的力量，並表示在這幾天內，將會透過紀錄片，讓大家看到新北市不斷的成長與蛻變。

至於「改變的勇氣」被綠營解讀成選總統的「起手式」，侯友宜以繼續跟人民擁抱在一起，認真努力的打拚來回應。而何時要請假投入選戰？侯友宜則說，目前還是扮演好自己的角色，珍惜當市長為市民努力做事的時光。對於選戰期程並沒有給出明確的答案。

由於紀錄片發布跟國民黨提名時程接近，被認為在時間點上有關連性，侯友宜則說，相信黨的規劃跟安排，自己會一切配合，最重要的是要讓市民清楚，新北市的成長蛻變不但是在進行中，而且是在快速的成長與茁壯，透過紀錄片讓大家看見這個過程。