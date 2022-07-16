新北市長侯友宜至今未正面宣布競選連任，不過黨部已敲定下周將安排他與各選區參選人合照，外界好奇，該舉動是否就是確定年底要競選連任。對此，侯友宜今表示，最主要還是會把市長工作做好，積極推動市政，希望市民感受到市政建設的進步，除了市長角色努力做之外，其他相關事情由黨部按既定計畫安排。

另外，由於今日是卸下警職的第一天，侯友宜也感嘆表示，不忘警察照顧我成長茁壯的歲月，非常感恩警察的舞台，讓他有改變的勇氣，未來歲月仍會不忘初心，一日為警察、終身愛警察，守護國家人民，盡他最大的心力，讓人民安全安居安樂。