民進黨台北市長參選人陳時中投入選戰後聲勢上漲，資深媒體人黃暐瀚更點評，陳時中事繼前北市長陳水扁之後，最有可能替民進黨贏得台北市勝選的參選人，他22日上午赴松山慈祐宮受訪笑說，自己要採取阿中模式，「努力做好事情、做對事情，希望市民支持。」

年底台北市長選舉「三腳督」局面已定，藍綠分別派出立委蔣萬安、前衛福部長陳時中應戰，民眾黨則有意推出台北市副市長黃珊珊出征，黃暐瀚觀察近日民調後，認為為陳時中勝敗的關鍵在於「學阿扁就贏！像阿智就輸。」意即學陳水扁就會獲得勝選，若像上次綠營北市長參選人姚文智的步調就會輸。

對此，陳時中笑說，「剛才有人在提示我，我要採取阿中模式，我們努力讓阿中做好事情、做對事情，希望市民支持」。

此外，陳時中因臉書小編發文用第3人稱被嗆「太尷尬」，因此拍攝影片跟鄉民問好，被視為加強空戰，他則說，過去當政務官一直沒有經營個人臉書，僅用部會臉書跟市民溝通，個人經營確實是沒經驗，但是他會學習，快速學習、滾動檢討，和市民有更好的溝通。