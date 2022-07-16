隨著選戰時間越來越近，民進黨雙北市長參選人也已經底定，陳時中、林佳龍持續延攬黨內議員、立委加入競選辦公室，使得2人的選戰團隊也逐漸成形，至於現任新北市長侯友宜何時要籌組自己的選戰幕僚，他今天受訪時也回應，自己目前的身分還是新北市長，所以一切還是以市政工作為主。

將代表民進黨參選新北市長的林佳龍，日前延攬民進黨新北市黨部主委何博文及市議員李坤城擔任競總發言人，負責競選總部的對外發言工作；出戰台北市的前衛福部長陳時中除了找資深立委管碧玲擔任「競選總部政策小組總召人」之外，還邀請何志偉、高嘉瑜、林昶佐出任「競選總部副主任委員」，2人的選戰團隊逐漸成形。

對於綠營人馬已經開始進行組織，備戰剩下一百多天的選戰，新北市現任市長侯友宜則是顯得老神在在，對於何時將籌組自己的選戰團隊，侯友宜還是表示，當前的工作以市政優先。

侯友宜說，自己現在的角色是新北市長，現階段著重於把任期內市民希望他做的事做好，他也舉例，像是公托希望能在年底達到120座，在交通方面，也希望安坑輕軌能在年底如期完工，這些都還是要不斷推動，所以目前還是以市政優先，這才是他擔任市長的角色該做的事。