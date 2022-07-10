民進黨桃園市長參選人林智堅遭指控碩士論文涉嫌抄襲，其台大國發所指導教授陳明通第一時間護航，總統蔡英文也留言力挺林智堅，有民眾擔心這件事會成為民進黨2022選戰最大破口。對此，國民黨台北市議員徐巧芯和民進黨立委高嘉瑜今（10）日針對這件事情給出了分析，引發討論。

徐巧芯和高嘉瑜今日在網路節目《新聞面對面》中，對於林智堅論文案都給出了自己的看法。徐巧芯認為，選舉公報的學歷那欄是非常嚴格的，「如果只是在唸書、就讀中，沒有正式的文憑，是不可以把學歷寫上去的，我們的規定就是這樣」，徐巧芯強調「不管多少人看選舉公報，學歷那一欄是真的要有文憑，才能登上去，這是政治人物對選民的誠信」。

同時徐巧芯也說，其實林智堅都不要去念也去選，能夠選上也是好事，「但念台大是林智堅個人的選擇，個人選擇要唸了，論文就要好好寫，拿到正式學位之後再跟大家說，這是一個基本的道理」。

高嘉瑜則認為，現在林智堅已經辭掉新竹市長了，那民進黨對這件事的態度定調就是抹黑，國民黨就是出奧步，高嘉瑜也坦言，「這件事情當然最清楚的就是林智堅自己」，到底是人家抄襲他，還是他抄襲別人？高嘉瑜表示，這兩個月真的要等到台大或中華大學一刀斃命，「對民進黨來說也是一個凌遲，這中間的過程每天吵這些，對民眾及林智堅來講都不公平」。

高嘉瑜直言，「現在選民對於林智堅是否真的有碩士學位已經不是重點，而是看他對這件事情負責展現的態度」，因此高嘉瑜呼籲，「林智堅對這件事情應該要給選民一個交代，講清楚的話，其實大家都可以接受」，同時高嘉瑜也擔憂，「但如果要等兩個月等學校來定奪，最後的結果若是對林智堅不利，那對民進黨一定是一個傷害」。