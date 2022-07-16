金權政治的幽靈籠罩台灣，民進黨官商勾連的情事尤其明目張膽，其中又以衛生福利部長兼防疫指揮官陳時中諸多不可思議的事端最可疑。從4立法委員貪瀆被判刑，到防疫過程各個環節不合情理的採購措施，到林智堅抄襲事件透露的背後政商關係，都臭不可聞，令人對台灣陷入金權政治的深重程度浩然長嘆。

標案官商勾結 明目張膽

防抗疫情從獨厚於高端，以離譜的方法護航與高價大量採購，就已經讓人聞到官商勾連氣味。接下來層出不窮的荒腔走板舉措，也都罪嫌明顯，比如「小吃店變身生醫公司」的高登醜聞、進口快篩試劑完全無法作用的偽冒案件。和高登一樣從無生技背景的大鑫資訊公司，竟然取得衛福部核發的2.4億劑的專案進口大標，然後造假、偽標、摻入劣品無惡不做，衛福部也不深究，坐視其半個多月取得10個部會及地方政府的標案暗藏的官商勾結於不顧。

林智堅兩起抄襲案背後隱藏的金權政治暗黑更是不堪聞問，蔡英文主席不顧抄襲案輿論沸沸揚揚，堅持力挺林智堅參選桃園市長。其實，林智堅的論文抄襲事件不僅破壞學術倫理，更牽扯著民進黨與中華大學及知名建商間錯綜交疊的政商關係，據報導，這個神通廣大的建商還是蔡英文兩年前大選的第3大政治獻金提供者。從這些蛛絲馬跡，可以看出蔡英文為何力挺林智堅。

環繞在陳時中和林智堅周圍的官商勾連真實情況尚未完全揭曉，4位立法委員利用職權受賄的案件則已判刑。這個案件顯示，議場內仁義道德口沫橫飛的背後，往往暗藏多少見不得人的利益交換。地方法院依《貪汙治罪條例》「不違背職務收賄罪」，判決民進黨前立委蘇震清等4位立委受賄案的刑責。這是立法委員典型的拿錢辦事的貪瀆案件，早已司空見慣，只因賄賂的業者和受賄的4位立委太過明目張膽而落入法網，其餘不見天日的受賄情事遍處可尋。

這起案件牽涉的委員跨越黨派，當時的幾個主要政黨都有人涉案，可見立法院橫行的金權政治並非一黨獨有；有的政黨由於成員多橫跨政商兩棲，所以拿錢辦事的情事特多；有的政黨因握執政大權影響力較大，受到相關利益團體特別看重，他們也樂得受賄效力。其實許多立委甚至官員行使職權的一言一行都有價碼，法案與預算審查、口頭或書面質詢、開公聽會、關說甚至開記者會都有好處可拿，不是直接受賄，就是在政治獻金上獲大筆進帳。掌握行政大權的官員同樣可上下其手，直接受賄或是在政治捐獻中獲取利益。

司法執行不力 選民自覺

金權政治舉世民主國家皆難免，台灣因為相關法律執行無力，汙染程度十分嚴重。立法院內，立委口沫橫飛地叫囂，經常不是正正當當行使職權，而是為個人利益服務，憑著監督政府的權力收取不當利益。立委諸公看似義正辭嚴，或是荒謬可議的言行，有時都是「理性問政」的表演，背後卻暗藏著利益苟且的劇情。現今世界金權政治越趨猖獗，企業與立委已成一體的兩面，彼此相互為用。政治為經濟服務已成代議政治國家的常態，許多老牌民主國家的企業集團凌駕於政治之上，不但政治公然為利益集團或財團服務，根本上幾乎已是企業集團在治國。台灣金權政治尚未發展到集團化運作的層次，多是個別企業基於逐利需求而勾連官員及立委，彼此互通有無，合作無間。

中央政府龐大總預算，行政部門的資源分配權，以及公權力的強制執行力，都是立委及不肖官員藉權牟利的大宗事項。金權政治的深重危機已經玷汙了台灣民主政治的純淨，司法機關卻在民進黨的掌控下無所作為，這樣的立法院如何能善盡憲法賦予的監督制衡、法案預算審查職能？這樣的官員能大公至正地行使公權力嗎？再過4個月就有地方公職人員選舉，一年多後立委將要改選，民眾應該睜大眼睛，明察參選的立委和官員清廉端正，如果涉及金權政治，屆時就把他們全部汰換下去。