遭綠營側翼狂黑！ 徐巧芯爆「驚人真相」：柯志恩做對了

對於國民黨高雄市長參選人柯志恩近日遭到綠營網軍側翼輪番猛打，國民黨台北市議員徐巧芯認為，如此反而會讓中間選民看不下去！民眾黨發言人楊寶楨也說，這其中有一個變數，就是柯文哲不排除支持柯志恩，當這個選項一出來之後，綠營好像有點「挫」！

國民黨正式徵召柯志恩參選高雄市長後，近來遭外界攻擊在美國置產。3日晚間柯志恩在臉書氣炸發文，表示自被提名參選高雄市長，短短幾日就連番遭到側翼、網軍、假帳號不亂騷擾詆毀。她強調誹謗她、汙衊她，必循法律討公道，絕不妥協！

為何綠營網軍側翼猛打柯志恩？國民黨台北市議員徐巧芯今（4）日在中天電視《大新聞大爆掛》節目認為，最近一堆人去砍柯志恩，砍出問題，越打柯志恩，柯志恩聲勢越高。因此，當民進黨自以為很強，網軍側翼自信心爆棚的時候，反而會讓中間選民覺得真的受夠了，看不下去了！

民眾黨發言人楊寶楨也說，如果陳其邁這麼強，有必要瘋狂攻擊柯志恩嗎？其中有一個變數，就是柯文哲日前曾說，有可能不排除組在野聯盟，或許有機會支持柯志恩。當這個選項一出來之後，綠營好像有點「挫」，因為對於2018年韓流心有餘悸，所以很擔心。

楊寶楨提到，民進黨現在只是先派側翼網軍攻擊柯志恩，觀察一下社會輿論效應，如果打對點的話，民意代表再上，正規軍再出馬。她認為，翁達瑞目前的殺傷力已經減低，大家已經不相信他說的話了，社會對他的觀感是怎還好意思出來打別人的論文？

徐巧芯補充說，在野大聯盟核心目標是一致的，就是民進黨做不好，要讓他下來，給民進黨壓力。