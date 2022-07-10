民進黨選舉對策委員會今（10）日下午召開會議，會中一致同意，建議徵召陳時中為台北市長候選人、林佳龍為新北市長候選人，將提交7月13日中執會進行徵召提名作業。今日晚間陳時中就成立臉書粉專，1小時湧入逾1.5萬名網友按讚，國民黨台北市議員徐巧芯在留言區貼出彭博社公布的最新全球防疫韌性排名，諷刺陳時中「指揮官烙跑選市長，真的很負責欸，就跟3+11一樣」，引發討論。

陳時中今日強調，民進黨選對會決定徵召他參選台北市長，他感謝蔡英文主席和選對會的肯定，參選台北市長徵召任務的交付，「我責無旁貸，盡力承擔」。他說，台北是他的家，他生在這裡、長在這裡，也住在這裡，對台北市有深厚的感情，「我有期待、我有想法，也知道這個城市的發展，已經停滯太久。請大家跟我一起，為台北的未來打贏這一仗，讓台北向前行，台灣共好，台北更好」。

今晚陳時中的臉書粉專也迅速成立，除了許多網友湧入留言之外，徐巧芯更在留言區貼出彭博社公布的最新全球防疫韌性排名，顯示台灣排名直直落，狂酸「指揮官烙跑選市長，真的很負責欸，就跟3+11一樣」。

資深媒體人黃揚明也在臉書貼出陳時中粉專，許多網友留言狂轟「笑死！裡面全是網軍的按讚」、「恭喜台北市民，紅酒喝到飽」、「一個鐵路出軌烙跑，另一個我負責烙跑」、「台北人真好，得到教訓對空鳴槍的機會！」

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