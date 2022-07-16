對於民進黨台北市長參選人陳時中延攬林昶佐與范雲進入競選團隊一事，前國民黨青年部副主任詹為元分析，目的是要炒高「仇恨值」，讓綠營支持者歸隊，藍白勢力再去廝殺，分食選票，最後陳時中可以脫穎而出！

詹為元16日在中天電視《週末大爆掛》節目中指出，陳時中團隊根本叫做「仇恨值團隊」，例如萬華人不喜歡林昶佐，范雲是全台灣人都不喜歡她，這幾個仇恨值高的人都進入陳時中團隊，目的就是要拉高陳時中的「仇恨值」。

詹為元認為，因為民進黨就是要打一場「綠營歸隊」的台北市長選舉。因為過去民進黨不斷捧黃珊珊，但發現陳時中民調也沒有拉開，因此希望綠營支持者趕快歸隊，如何歸隊？炒高「仇恨值」是最容易歸隊的方法！

詹為元直言，陳時中透過「極度仇恨值團隊」，讓綠營支持者選票歸隊，藍白再去殘殺，分食選票，讓綠脫穎而出！這就是陳時中團隊打的如意算盤！

詹為元披露，至於高嘉瑜、吳思瑤最近攻擊蔣萬安，不讓陳時中出面，就是要保持陳時中暖男或是辛勤指揮官的形象。因為陳時中如果不斷被激，很容易發怒失言，所以用重砲手保護，讓陳時中吸引一些淺綠和中間選民，再讓重砲手挑起政黨對立。