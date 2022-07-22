民進黨台北市長參選人陳時中7月中才獲提名投入選戰，綠營內部評估，這是從1994年前總統陳水扁選上台北市長後，民進黨最接近台北市長一次。資深媒體人鍾年晃則稱陳時中是第一個在市長選舉前民調就領先的民進黨候選人；前總統陳水扁卻表示，1994年台北市長選舉民調，阿扁一路領先，不存在逆轉勝問題。

陳水扁21日在臉書粉專表示，陳時中是選前民調就領先的第一人嗎？資深媒體人鍾年晃說：陳時中是他第一個看到在選舉剛開始的時候，民調就領先的：鍾年晃又說：連陳水扁也不例外。阿扁對此指出。1994年台北市長選戰，他贏得選舉，但是他的民調從來沒有領先過，真的是這樣嗎？阿扁並強調：1994年台北市長選舉民調，他一路領先，不存在逆轉勝問題。到底是鍾年晃對，還是阿扁對？

網友回應表示，「票沒開出來都不知道」、「阿中跟阿堅都不會選到的啦」、「我覺得不要自嗨，要數據證明啦」。

根據《中國時報》報導，1994年10月電視辯論後民調，陳水扁以30.3%領先趙少康的26.1%及黃大洲9%。1994年12月2日，世新大學選前民調，陳水扁則以41%領先趙少康的28%、黃大洲的25%。