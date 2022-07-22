民進黨桃園市長參選人林智堅涉碩士論文抄襲，台大稱已成立審定委員會，預計於2個月內完成審定。國民黨立委鄭麗文爆料表示，因為民進黨內有人對林智堅不爽，而提供資料；有人在肖想民進黨不要提名林智堅。

鄭麗文22日在《朱學恒的阿宅萬事通事務所》直播節目中爆料表示，民進黨內有人對林智堅不爽。以前有炒過，但是沒有辦法拿到竹科報告，那是有人提供。至於國民黨打這個議題會不會太早了，離選舉這麼遙遠，大家都會忘記了。鄭麗文認為，有人在肖想民進黨不要提名林智堅，但是問題是不可能。

鄭麗文接著表示，民進黨為什麼要全黨挺林智堅？那是因為民進黨已經決定要提名他了，不可能有人反對。所以總統蔡英文一定要貫徹這個意志，所以很快就出來力挺林智堅，意思就是告訴黨內，你們不要再有二心。

主持人朱學恒問到，民進黨內鬥都是這麼血淋淋，引外戚進來，把宦官殺光光？鄭麗文回應表示，當然刀刀見骨，要砍就要死，不能留活口，也不會讓黨元氣大傷，前仆後繼，民進黨有缺人嗎？派系也是一個先決條件。