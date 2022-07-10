高雄市長陳其邁尋求連任，近日勤走高雄各大廟宇，陳其邁9日前往三民區玉皇宮天公廟參拜「成功拔樁」，深藍樁腳玉皇宮主委許文良號召在地國民黨里長到場支持，並公開力挺陳其邁連任，對此，國民黨高雄市長參選人柯志恩不認為遭到拔樁，自己近期也會到玉皇宮參拜。

柯志恩表示，目前屬於後疫情時代，無論是現任市長或是市長候選人都會到各廟宇參拜，並聽取每個人的意見，當然每個人都有自己的選擇，但許文良先前曾參與許多藍營的公益活動，有密切的配合，或許他還不認識柯志恩，所以近期會找機會拜訪許文良，希望贏得他的支持。

柯志恩強調，在後疫情時代，相信大家都會到廟宇參拜，祈求平安、風調雨順，所以她不認為陳其邁是拔樁的動作，反而覺得是大家共同祈求人民健康平安，她是以比較正向的態度來看待此事，並不認為有拔樁的問題出現。

另外，外界盛傳高雄市前副市長葉匡時將任柯志恩競選團隊主委，柯志恩表示，上午與立法院前院長王金平早餐會時大概已確定競選團隊、策略，組織架構已經完整，但自己仍須一一親自請託，徵得當事人同意後，就會盡快對外公布。