台南市政府表揚開基玉皇宮義舉捐贈10所偏鄉學校牙科診療椅。(曹婷婷攝)

依據衛福部最新統計，台南市學生齲齒顆數僅0.49顆，為全台最低的縣市，台南市政府去年與中央健康保險署、南市牙醫師公會攜手引進民間資源推動「設置偏鄉小學牙齒保健設備計畫」，今年獲開基玉皇宮捐贈10所偏鄉學校口腔診療椅，公私協力守護學童口腔健康。

教育局長鄭新輝今天代表南市府致贈感謝狀予玉皇宮及涂大松主委。鄭新輝表示，台南市國中小學生口腔保健推動成效相當好，學童齲齒率27.31％，低於全國平均值29.35％；複檢率達91.89％，遠高於全國平均值的84.37％。

他說，守護學童牙齒除了仰賴學校教育落實宣導、養成日常潔牙習慣，醫療資源的投入也功不可沒，南市長期配合中央推動含氟漱口水防齲計畫及學童口腔保健計畫，加上中央健保署及牙醫師公會專業協助，建立完善偏鄉學校口腔巡迴醫療服務，守護學童口腔健康。

尤其，偏鄉地區透過健保署引薦、牙醫師公會及熱心牙醫師的巡迴協助，讓偏鄉學童的口腔保健獲得完善照護。

教育局表示，此次受贈學校包含五甲國小、瑞峰國小、北寮國小、後港國小、新東國小、菁寮國小、三慈國小、後壁國小、左鎮國小及光榮實小等10校，透過設置診療椅及完善診療場地規畫，可方便偏鄉學童就近接受牙醫篩檢與矯治追蹤。

去年教育局與健保署合作爭取扶輪社捐贈東原國小、港東國小、崇和國小、安溪國小及南化國小等5校牙科固定診療椅設備，今年再獲開基玉皇宮大力支持，接棒捐助10所偏鄉學校，讓各偏鄉地區學童口腔保健的駐點拼圖更為完整。