南韓有個說法，文在寅執政時期很會選舉，曾創下4戰4勝的選舉輝煌紀錄，讓文在寅下台後，近2個月尚未被檢警傳訊，在梁山過著「種菜種花」游手好閒生活。但據目前檢警方面調查進度來看，恐怕「好日子」不多了。

文在寅仍依賴民主黨在國會的多數席次優勢作為擋箭牌。但自從6月1日全韓地方選舉慘敗後，似乎黨內紛爭不斷，為了8月舉行全黨大會，選出新黨代表一事出現四分五裂「頭破血流」。因此，已有多人預測2024年國會議員選舉也必敗不可。

事實證明，民主黨在此次地方選舉，除了光州市等地少數外，不僅失去縣市長職位，並且縣市議員也淪為「少數」。以首爾市為例，吳世勳市長以57.50%得票率順利連任，也帶動市議會的反轉，112席中，國民之力黨獲得76席，民主黨僅獲36席。

一年來，吳世勳非常辛苦。由市政府全額補助的TBS廣播公司一直扮演文在寅政府的化妝師角色，尤其，「新聞工廠」節目主持人金於俊，不僅假造新聞批評尹錫悅總統夫婦，並且1日工資高達200多萬元，因此，吳世勳要求改善，卻當成馬耳東風，後台就是民主黨97席市議員。

地方選舉結果，讓吳世勳可以施展自己選前對市民的承諾，像不重視言論中立，又政治色彩濃厚介入選舉的TBS廣播公司與金於俊，其實，早應該退出南韓新聞界。今天，南韓選民終於以民主投票方式擊斃這些所謂的「假民主」電視台與主持人。

若比較南韓與台灣的民主，說實話，台灣不如。文在寅執政5年「胡作非為」，南韓人民選出尹錫悅，他不分黨派，也不分色彩，只講民生與經濟，讓南韓人民早日脫離2年餘的疫情，恢復正常生活。

尹錫悅身為總統，他不介入任何選舉。大約1年10個月後舉行的國會議員選舉，尹錫悅主張是國民之力黨與民主黨間的競爭，他承諾絕對不會插手此事，並且黨內公開推薦候選人，尹錫悅也不會提出意見，以免總統被移送法辦。

蔡英文執政只剩1年餘，如果知道文在寅今日的下場，光靠鐵紛絲「1450」來運轉國家施政，一手操作年底地方選舉，並且不經過民調和公推方式，由「皇上欽點」，在尹錫悅眼裡，蔡英文這種作法，只是加速蔡英文個人和民進黨的沒落。

尹錫悅以檢察總長身分對抗文在寅，不僅獲得百姓的支持，進而順利坐上總統寶座。天下事，誰都難預料，尹錫悅的事例足以證明，民心在變，總統與部長的發言，必需慎重。

看到警政署長陳家欽事件，讓台灣人民終於知道蔡英文政府內部的腐爛多深，也催促這個無能政府的末日警訊響起來。

（作者為韓國昌信大學榮譽教授）

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